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Ру Тат
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28 мая 2021  16:28

Минтруд рассказал, когда семьи со школьниками смогут подать заявление на выплаты

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Заявления на выплату для семей с детьми школьного возраста планируется принимать с середины июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минтруда Ольгу Баталину.

Размер единовременной выплаты составит 10 тыс. рублей. Она была анонсирована Президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному Собранию.

«Прием заявлений начнется, мы планируем, где-то в середине июля», — заявила Баталина, добавив, что точная дата будет определена постановлением Кабмина.

По ее словам, россияне смогут подать заявление до 1 ноября.

Ранее министр труда РФ Антон Котяков объяснил, что выплату на детей школьного возраста можно будет получить по одному заявлению.

#Владимир Путин #семьи с детьми #выплаты
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