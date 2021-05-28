Минтруд рассказал, когда семьи со школьниками смогут подать заявление на выплаты

Заявления на выплату для семей с детьми школьного возраста планируется принимать с середины июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минтруда Ольгу Баталину.

Размер единовременной выплаты составит 10 тыс. рублей. Она была анонсирована Президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному Собранию.

«Прием заявлений начнется, мы планируем, где-то в середине июля», — заявила Баталина, добавив, что точная дата будет определена постановлением Кабмина.

По ее словам, россияне смогут подать заявление до 1 ноября.

Ранее министр труда РФ Антон Котяков объяснил, что выплату на детей школьного возраста можно будет получить по одному заявлению.