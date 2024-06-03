Минтруд рассказал, какой бизнес благодаря соцконтракту открыли татарстанцы

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С 2024 года изменились подходы при заключении социального контракта. Теперь при его заключении не всегда учитывается уровень имущественной обеспеченности. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Например, если человек остался без работы по состоянию здоровья. Возможно, у него есть определенное имущество, но в этой истории мы предлагаем социальный контракт», – сказала она.

Зарипова отметила, что прежде чем заключить социальный контракт, человек проходит тестирование на знание основ предпринимательской деятельности. Социальный контракт предполагает возможность открытия частного предприятия, стать самозанятым, развивать личное подсобное хозяйство. Если по итогам тестирования будут неудовлетворительные результаты, то заявителя направят на обучение.

При заключении соцконтракта размер ежемесячного социального пособия составляет 14,3 тыс. рублей, он равен величине прожиточного минимума для трудоспособного населения в 2024 году. Размер единовременной выплаты на открытие ИП составляет до 350 тыс. рублей, а размер единовременной выплаты по ведению ЛПХ – не более 200 тыс. рублей.

«Семьи уверенно двигаются в своем развитии, открывают парикмахерские, швейные и ремонтные мастерские, выходят из серой занятости, оказывают косметологические услуги, а также в сфере ремонта автомобилей и ведут подсобное хозяйство», – отметила Зарипова.

По ее данным, 93% участника программы трудоустроены, у 60% людей доход превысил прожиточный минимум, у 82% граждан увеличился среднедушевой доход.