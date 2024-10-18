Минтруд рассказал, какие социальные услуги получают пожилые татарстанцы

Благодаря системе долговременного ухода, утвержденной в Татарстане, пожилые люди пользуются индивидуальными пакетами социальных услуг. Какую помощь они получают, «Татар-информу» рассказала заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлия Абдреева.

«С 2019 года Татарстан вошел в число пилотных регионов по организации системы долговременного ухода. Мы вместе с нашими коллегами из медико-социальной экспертизы и медицинских организаций выявляем людей, которые по нашим индикаторам нуждаются в уходе», - сказала она.

Когда пожилой человек приходит на прием в медицинскую организацию, врач проводит небольшое тестирование, на основании которого определяется уровень нуждаемости пациента в уходе. Эти сведения с согласия пожилых людей передаются в социальную защиту. И к пожилому человеку, согласовав заблаговременно подходящее время, приходят специалисты социальной службы.

Соцработники опрашивают пожилого человека, смотрят, как он себя ощущает в домашней обстановке - может ли самостоятельно передвигаться, готовить пищу, ходить за продуктами.

«Постановлением Кабинета министров РТ в Татарстане создана система долговременного ухода. На сновании анкетного опроса определяется уровень нуждаемости пожилых людей в уходе», - заметила Абдреева.

В зависимости от способности к самообслуживанию определяется количество часов, на протяжении которых оказываются социальные услуги по уходу и список услуг.

Всего таких услуг 50, в их числе приготовление пищи, кормление, гигиенические процедуры, смена постельного и нательного белья, прогулки. Также предусмотрены социально-реабилитационные мероприятия. Большой блок мероприятий связан с наблюдением за состоянием здоровья пожилого человека.

Создание системы долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми реализуется в рамках национального проекта «Демография».