Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минтруд рассказал, какая помощь оказывается семьям с особенными детьми в Татарстане
Более 550 мам детей со множественными нарушениями из Татарстана получают социальные услуги на дому, их обучают основам ухода за особенным детьми. Об этом сообщила сегодня в прямом эфире в Центре управления регионом министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.
«Кроме того, в республике действует программа раннего вмешательства. Чем раньше мы определим, какие нарушения, какие диагнозы [есть у ребёнка], а здесь мы работаем совместно с системой здравоохранения и образования, то тем действеннее и более многофакторной может быть оказана помощь семьям. Может быть требуется педагогическая коррекция, коррекция логопеда, помощь невролога», — сказала она.
По данным спикера, программа раннего вмешательства позволяет диагностировать отклонения в развитии у детей в возрасте до трёх лет, чтобы своевременно и качественно оказывать помощь семье, где воспитывается особенный малыш.
«В республике развитая сеть реабилитационных учреждений для детей и подростков с ограниченными возможностями. Нахождение в реабилитационном центре бесплатное, здесь можно получить квалифицированную помощь специалистов широкого профиля», — добавила Зарипова.
Напомним, что 22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й год в России стал Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»