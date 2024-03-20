Минтруд рассказал, какая помощь оказывается семьям с особенными детьми в Татарстане

Более 550 мам детей со множественными нарушениями из Татарстана получают социальные услуги на дому, их обучают основам ухода за особенным детьми. Об этом сообщила сегодня в прямом эфире в Центре управления регионом министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Кроме того, в республике действует программа раннего вмешательства. Чем раньше мы определим, какие нарушения, какие диагнозы [есть у ребёнка], а здесь мы работаем совместно с системой здравоохранения и образования, то тем действеннее и более многофакторной может быть оказана помощь семьям. Может быть требуется педагогическая коррекция, коррекция логопеда, помощь невролога», — сказала она.

По данным спикера, программа раннего вмешательства позволяет диагностировать отклонения в развитии у детей в возрасте до трёх лет, чтобы своевременно и качественно оказывать помощь семье, где воспитывается особенный малыш.

«В республике развитая сеть реабилитационных учреждений для детей и подростков с ограниченными возможностями. Нахождение в реабилитационном центре бесплатное, здесь можно получить квалифицированную помощь специалистов широкого профиля», — добавила Зарипова.

Напомним, что 22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й год в России стал Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.