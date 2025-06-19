Минтруд рассказал, как изменилась с начала года средняя зарплата в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На сегодняшний день средняя заработная плата по Татарстану составляет 83 тыс. рублей. Об этом сообщила на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

«Рост мы наблюдаем, как и весь прошлый год. На начало года данный показатель составлял порядка 70–78 тыс. рублей. Рост немного замедлился относительно прошлого года, но тем не менее продолжается», – сказала она.

По данным Тазетдиновой, на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» 27 июня в Татарстане предприятия предложат соискателям вакансии с зарплатой от 80 тыс. рублей.

«Будет представлен и госсектор, он предлагает зарплату чуть поскромнее», – заметила она.

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет 27 июня в Татарстане. На 46 площадках более 300 работодателей предложат 8,5 тыс. вакансий.