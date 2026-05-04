Общество 4 мая 2026 14:20

Минтруд рассказал, где в Татарстане живут долгожители

В настоящее время в Татарстане проживают 334 человека, перешагнувших столетний рубеж. В их числе 41 мужчина и 293 женщины. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на брифинге в Казани.

Самая пожилая женщина живет в Ютазинском районе, ей 107 лет. Самый пожилой мужчина – в Пестречинском районе, ему 106 лет.

Из общего числа граждан, перешагнувших 100-летний рубеж, 310 являются ветеранами Великой Отечественной войны – это 37 мужчин и 273 женщины. Для ветеранов действуют различные меры социальной поддержки.

