Минтруд РФ расширил перечень профессий для альтернативной гражданской службы

Минтруд России расширил перечень профессий для прохождения альтернативной гражданской службы. Теперь в списке 363 позиции, сформированные на основе предложений федеральных и региональных органов власти.

В обновленный перечень вошли новые специальности, включая врачебные и технические направления: травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, а также газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный, водолаз, костюмер, настройщик пианино и роялей, синоптик и зоолог.

Также увеличилось число организаций, где может проходить альтернативная служба, – с 1798 до 1927. Это, в том числе, предприятия, где проходят службу представители малочисленных народов с учетом традиционного образа жизни.

В министерстве пояснили, что корректировки связаны с обновлением классификатора профессий, куда с начала года добавлено около 1700 новых позиций. Часть из них теперь включена в перечень для альтернативной гражданской службы.

Отмечается, что многие профессии ранее уже присутствовали в списке, но в более обобщенном виде, а теперь конкретизированы. При этом число медицинских специальностей выросло более чем втрое.