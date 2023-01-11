Минтруд пригласил волонтеров и социальные проекты из РТ к участию в премии «Жить вместе»

Социальные, культурные и церковные проекты из Татарстана могут принять участие в премии «Жить вместе». Прием заявок продлится до 25 мая 2023 года, сообщает Минтруд РТ.

Премия, организованная одноименным благотворительным фондом, поддерживает сообщества, которые занимаются решением социальных проблем, развитием культурных традиций, сохранением наследия, помощью нуждающимся.

«В 2023 году премию „Жить вместе“ будут вручать уже в четвертый раз. Ожидается рекордное число номинантов, потому что из года в год премия становится все известнее», — отметил руководитель премии Андрей Васенев.

Одно из главных условий — сообщество должно существовать не менее трех лет.

Заявки принимаются по пяти номинациям: «Память», «Культура», «Милосердие», «Церковь» и «Русская традиция». Подробнее о премии можно узнать на ее сайте.

Проекты участников оценит жюри, в которое войдут деятели культуры, искусства, журналисты, священнослужители и меценаты. Критериями оценки станут эффективность проекта, то, как они влияют на решение социальных и общественных проблем в регионе, масштаб инициативы и возможность ее распространения в других субъектах.