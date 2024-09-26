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Минтруд пригласил татарстанцев пройти бесплатное обучение по 300 направлениям
Благодаря нацпроекту «Демография» жители Татарстана могут обучиться по 300 различным направлениям. Для этого нужно оставить заявку на единой цифровой платформе «Работа в России», обратиться в службу занятости, получить услугу по профориентации. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире «Татарстан онлайн».
«По национальному проекту «Демография» мы ведем историю по переобучению через службу занятости. Наиболее востребованные профессии связаны с бухгалтерским учетом, делопроизводством. В топ отраслей входят обрабатывающее производство, строительство, образование и здравоохранение», - сказала она.
Зарипова напомнила, что уровень безработицы в республике находится на исторических минимумах.
«Если человек мотивирован найти работу, то, безусловно, мы всегда ему поможем»,- добавила министр.
По результатам обучения нужно будет трудоустроиться. Так, в настоящее время показатель трудоустройства составляет 85-90%.
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