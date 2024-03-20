Минтруд пригласил работодателей Татарстана к участию во Всероссийской ярмарке вакансий

Всероссийская ярмарка вакансий в этом году пройдёт в Татарстане в два этапа — весной и летом. К активному участию в этих мероприятиях работодателей региона пригласила сегодня в прямом эфире в Центре управления регионом (ЦУР) министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Пользуюсь случаем, хочу пригласить всех работодателей присоединиться к Всероссийской ярмарке вакансий, которая в этом году пройдёт два раза: она будет 12 апреля и 28 июня. Это прекрасная возможность рассказать о своем предприятии, показать, какие есть вакансии и дополнительные социальные гарантии. Мы на эту ярмарку пригласим учащихся образовательных организаций, чтобы они узнали, какие в их районах есть профессии. Мы пригласим молодых людей вместе с родителями, чтобы родители могли увидеть, где может работать их ребёнок, чтобы совместно выстраивать траекторию его трудового пути», — сказала она.

Спикер сообщила, что в прошлом году в республике было организовано около 400 ярмарок вакансий, где свою работу нашли более 30 тыс. человек.

Прямой эфир в ЦУР был организован в рамках Года семьи. Указ, согласно которому 2024-й год в России стал Годом семьи, Президент Владимир Путин подписал 22 ноября 2023 года. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.