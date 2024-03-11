Минтруд предложил высылать мигрантов из России за работу не по профилю

В России могут измениться требования к работе трудовых мигрантов. Так, их предлагают высылать из страны, если они станут трудиться не по профилю. Об этом со ссылкой на соответствующий законопроект сообщают «Известия».

В Минтруде пояснили, что проект предусматривает создание специального документа для подтверждения права иностранного гражданина на временную трудовую деятельность в РФ.

«В рамках оргнабора трудовой мигрант будет трудиться у конкретного работодателя согласно разрешительным документам», — отметили в пресс-службе.

Таким образом, компания будет сама вносить авансовые платежи по бумагам. Изменение правил, уверены в министерстве, поможет избежать случаев, когда работник отказывает компании, которая оплатила его наем, в том числе поездку, и переходит на другую работу. Таким образом, если станет известно, что мигрант решил трудиться в компании, не являющейся участницей оргнабора, он должен будет выехать из России в течение 15 дней.

Если будущий работник планирует прибыть из визовых стран, компаниям планируют позволить не получать разрешение на привлечение сотрудника и оформлять разрешение на трудовую деятельность без квот.