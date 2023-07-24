Минтруд предложил выплачивать семьям пострадавших в СВО детей по 100 тыс. рублей

В России родителям детей, пострадавших в зоне военной операции, предлагается назначать единовременные выплаты. Соответствующий проект приказа подготовил Минтруд РФ, он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Размер выплаты предлагается установить на уровне 100 тыс. рублей. Назначать их будут семьям детей в возрасте до 18 лет, получивших ранение с 24 февраля 2022 года и проживающим в новых регионах или в регионах, прилегающих к зоне военной операции – Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Крыму.

Выплату предполагается назначать на каждого пострадавшего ребенка и учитывать при предоставлении других социальных выплат.

Также проект документа предлагает регионам предусмотреть для пострадавших детей возможность ежегодного отдыха и оздоровления, при необходимости – санаторно-курортного лечения.

Отмечается, что документ ведомство подготовило по поручению Президента РФ Владимира Путина. Проект размещен для общественного обсуждения.