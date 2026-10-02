Минтруд предложил выдавать пенсии по QR-коду «Макс» вместо паспорта

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Минтруд России предложил дать возможность использовать цифровое удостоверение «Макс» наравне с паспортом при получении пенсии в почтовых отделениях. Соответствующий проект постановления размещен для общественного обсуждения. Об этом сообщает Минтруд РТ.

Сейчас цифровое удостоверение «Макс» вместо паспорта можно использовать, например, для подтверждения права на покупку отдельных категорий товаров или на льготное посещение музея. Теперь в перечень таких ситуаций предлагается добавить и получение пенсии через организации федеральной почтовой связи.

Статс-секретарь – заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов отметил, что телефон для каждого, в том числе для пенсионеров, давно не просто средство связи, а ежедневный помощник, который всегда с собой. По его словам, граждане старшего возраста уже могут подтверждать право на получение скидок и льгот без лишних документов – с одним лишь QR-кодом в мессенджере «Макс». Пудов сообщил, что ведомство предлагает решение, которое позволит предъявлять QR-код и при получении пенсии в отделениях «Почты России» или почтальоном. После его реализации держать паспорт под рукой в таких ситуациях будет не обязательно, и не придется возвращаться домой, если документ забыт.

Пенсию можно получать на счет в банке, почтальоном на дому или в кассе «Почты России». В последних двух случаях необходимо предъявить паспорт как документ, удостоверяющий личность. После дополнения перечня ситуаций, когда можно использовать цифровое удостоверение «Макс» вместо паспорта, Минтруд также доработает Правила выплаты пенсий в части учета новой ситуации.