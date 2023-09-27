Минтруд предложил ужесточить ответственность за задержку зарплат

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Минтруд России предложил ужесточить ответственность за задержку зарплат. Так, он намерен расширить число случаев, при которых работнику будут выплачиваться компенсации, сообщает РИА Новости.

«Сейчас работодатель обязан выплачивать компенсацию только в том случае, если заработная плата была начислена, но не выплачена в срок, — объяснили в ведомстве. — Если же работодатель неправомерно не начислил заработную плату, то и компенсацию в связи с задержкой выплаты работник получить не может».

Чтобы изменить эту ситуацию, министерство предлагает внести корректировки в статью 236 Трудового кодекса.

Таким образом, если по решению суда работник получил отпускные либо оплату за работу, выполненную дополнительно, он сможет претендовать на компенсацию за задержку зарплаты с момента ее неначисления.

Если же был нарушен установленный срок выплаты, то работодателя обяжут компенсировать каждый день задержки в размере не менее 1/150 действующей ставки Центробанка.

«Обращаем внимание, что в случае если работник восстановился на работе по решению суда, то компенсация не выплачивается и действует другой механизм <...>, — подчеркнули в министерстве. — Работнику выплачивается в полном размере заработная плата за весь период такого вынужденного прогула».

Кроме того, если за время вынужденных прогулов зарплата была повышена, то работодатель при выплате компенсаций должен учитывать этот коэффициент.