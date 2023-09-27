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Минтруд предложил ужесточить ответственность за задержку зарплат
Минтруд России предложил ужесточить ответственность за задержку зарплат. Так, он намерен расширить число случаев, при которых работнику будут выплачиваться компенсации, сообщает РИА Новости.
«Сейчас работодатель обязан выплачивать компенсацию только в том случае, если заработная плата была начислена, но не выплачена в срок, — объяснили в ведомстве. — Если же работодатель неправомерно не начислил заработную плату, то и компенсацию в связи с задержкой выплаты работник получить не может».
Чтобы изменить эту ситуацию, министерство предлагает внести корректировки в статью 236 Трудового кодекса.
Таким образом, если по решению суда работник получил отпускные либо оплату за работу, выполненную дополнительно, он сможет претендовать на компенсацию за задержку зарплаты с момента ее неначисления.
Если же был нарушен установленный срок выплаты, то работодателя обяжут компенсировать каждый день задержки в размере не менее 1/150 действующей ставки Центробанка.
«Обращаем внимание, что в случае если работник восстановился на работе по решению суда, то компенсация не выплачивается и действует другой механизм <...>, — подчеркнули в министерстве. — Работнику выплачивается в полном размере заработная плата за весь период такого вынужденного прогула».
Кроме того, если за время вынужденных прогулов зарплата была повышена, то работодатель при выплате компенсаций должен учитывать этот коэффициент.
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