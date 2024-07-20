Минтруд предложил расширить перечень профессий для альтернативной службы

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило увеличить количество профессий для альтернативной службы до 237 специальностей и 1 442 предприятий, где могут работать альтернативнослужащие, сообщает ТАСС.

Такое предложение было представлено на общественное обсуждение в виде проекта приказа, который расширяет перечень профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы во время осеннего призыва 2024 года.

В новый перечень будут добавлены такие профессии, как гидролог, гидрометнаблюдатель, инженер по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы, инженер по метрологии, инженер по эксплуатации гидрометеорологических приборов, оборудования и систем, метеоролог, техник-гидролог, техник-метеоролог, техник по метрологии, врач по контролю за занимающимися физкультурой и спортом, инструктор-методист по лечебной физкультуре, операционный медбрат, библиотекарь средней квалификации.

Отмечается, что в настоящее время документ содержит список из 224 профессий и 1 305 предприятий, где могут работать альтернативнослужащие.

