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Экономика 21 июля 2025 12:06

Минтруд РФ предложил повысить МРОТ до 27 тысяч рублей в 2026 году

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Министерство труда и социальной защиты России предложило установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2026 год на уровне 27 093 рублей. Об этом сообщил журналистам ТАСС министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По его словам, рост составит 20,7% по сравнению с действующим уровнем, что превышает ожидаемую инфляцию.

«Принятые подходы к установлению минимального размера оплаты труда позволяют обеспечивать выполнение поручения президента по опережающему росту МРОТ», – отметил Котяков.

«С учетом сложившегося уровня медианной заработной платы в 2026 году минимальный размер оплаты труда предлагается установить на уровне 27 093 рубля. Таким образом, МРОТ увеличится на 20,7%, то есть выше инфляции», – добавил министр.

В настоящее время МРОТ составляет 22 440 рублей. В Минтруде уточнили, что предстоящее повышение напрямую затронет около 4,6 млн россиян.

МРОТ ежегодно устанавливается Правительством РФ в соответствии с федеральным законодательством и не может быть ниже 48% медианной зарплаты за предыдущий год.

#мрот #минтруд рф #повышение мрот
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