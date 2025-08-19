news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 19 августа 2025 10:06

Минтруд РФ предлагает ограничить долю иностранных работников в ряде отраслей

Читайте нас в
Телеграм

Минтруд РФ предлагает правительству сократить возможность работодателей нанимать иностранных работников в ряде отраслей российской экономики в 2026 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на опубликованный ведомством на портале проект постановления.

Речь идет, в частности, о таких сферах, как общественное питание, строительство, а также розничная торговля алкоголем и табаком.

По проекту, в сфере общественного питания и строительства иностранные граждане смогут занимать не более 50% рабочих мест. В розничной торговле алкоголем и табаком планируется полностью запретить наем иностранцев, что фактически означает нулевую «квоту».

Как сообщает газета, эксперты и предприниматели по-разному оценивают инициативу. Одни считают меры отражением текущей ситуации на рынке труда, другие опасаются, что ограничение найма не поможет решить проблему дефицита кадров.

#мигранты #минтруд рф #миграционная политика
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Синоптик Шувалов спрогнозировал возвращение жаркой погоды в Татарстан в эти выходные

Синоптик Шувалов спрогнозировал возвращение жаркой погоды в Татарстан в эти выходные

18 августа 2025
Визит к Трампу: зачем лидеры Европы поехали за Зеленским в США и что из этого выйдет

Визит к Трампу: зачем лидеры Европы поехали за Зеленским в США и что из этого выйдет

18 августа 2025