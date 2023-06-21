Минтруд подготовил поправки о сохранении выплат по уходу за ребенком для работающих мам

Минтруд подготовил поправки, которые предусматривают страховые выплаты для матерей, досрочно вышедших на работу. Такое поручение ранее дал Президент РФ Владимир Путин. Согласно проекту документа, выплаты сохраняются по достижению ребенком 1,5 лет.



«Сегодня дано четкое поручение главы государства изменить условия таким образом, что даже если мама начинает работать, то она все равно продолжает получать пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Мы приложим максимальные усилия, чтобы в кратчайшие сроки подготовить проекты документов и внести необходимые изменения», – сказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Сейчас выплата пособия прекращается сразу после выхода родителей на работу, напоминает пресс-служба ведомства.

Напомним, поручение предусмотреть новые меры социальной поддержки Путин дал во время выступления на Петербургском международном форуме на прошлой неделе. Как поясняли ранее в ведомстве, пособие продолжат выплачивать, если родители начнут работать в формате частичной занятости.

Дарина Кудренова