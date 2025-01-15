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Минтруд: По уровню занятости Татарстан лидирует в ПФО и в стране
Сегодня рынок труда в Татарстане — рынок соискателя. Работодатели не просто ищут и поддерживают сотрудников, они поддерживают их семьи. Об этом заявила на заседании коллегии Минтруда РТ в Казани руководитель ведомства Эльмира Зарипова.
«Мы говорим о внедрении корпоративного семейного демографического стандарта. Сегодня на рынке труда 37 тыс. вакансий. Более 62% населения республики занято, это самый высокий показатель в ПФО и в целом по стране. Работодатели помимо оплаты труда сегодня развивают различные программы дополнительных социальных гарантий», — рассказала она.
Зарипова отметила, что кадровые службы предприятий привлекают людей из других регионов и получают поддержку государства.
В 2024 году центрами занятости республики трудоустроено 30 тыс. человек, или 79% от обратившихся, что на 8,5 тыс. человек больше, чем в 2023 году. До 2030 года наибольший спрос сохранится в промышленности, включая оборонно-промышленный комплекс, в здравоохранении и на транспорте.
Службами занятости проводится работа по подбору кадров для предприятий приоритетных отраслей. Так, с 2022 года центрами занятости на предприятия ОПК направлено 13,8 тыс. человек, из них 46% или каждый второй, был принят на работу.
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