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7 сентября 2021  16:18

Минтруд планирует сократить список «запрещенных» для женщин профессий

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С развитием технологий список так называемых «неженских» профессий будет уменьшаться. Об этом со ссылкой на замминистра труда России Алексея Вовченко сообщает РИА Новости.

По его словам, министерство будет наблюдать, чтобы список таких профессий менялся не номинально, а фактически.

«Ведь в некоторых случаях идентичные работы могут выполняться в разных условиях, — подчеркнул замглавы ведомства. — Необходимо уточнять перечень так, чтобы ограничения затрагивали только те рабочие места, которые действительно представляют риск для женщин».

#минтруда #профессии
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