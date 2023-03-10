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Минтруд планирует предоставить 24 дополнительных выходных для родителей детей-инвалидов
Родители детей-инвалидов ежегодно смогут брать до 24 дополнительных выходных подряд. Об этом со ссылкой на проект постановления Минтруда России сообщает ТАСС.
«Принятые поправки в Трудовой кодекс позволят родителям выбирать — использовать дополнительные дни отпуска в течение месяца или „накапливать“ их. Проектом постановления регулируется порядок использования таких дополнительных дней. В общей сложности накопить и взять единовременно можно будет до 24 дней подряд», — объяснил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Он отметил, что таким образом семья сможет комбинировать варианты. К примеру, использовать по четыре выходных дня в месяц в течение полугода либо накопить их и потратить все 24 дня одновременно, чтобы пройти реабилитацию с ребенком.
Оформить этот отпуск можно так же, как и обычный — согласовать с работодателем и подать заявление.
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