Минтруд планирует предоставить 24 дополнительных выходных для родителей детей-инвалидов

Родители детей-инвалидов ежегодно смогут брать до 24 дополнительных выходных подряд. Об этом со ссылкой на проект постановления Минтруда России сообщает ТАСС.

«Принятые поправки в Трудовой кодекс позволят родителям выбирать — использовать дополнительные дни отпуска в течение месяца или „накапливать“ их. Проектом постановления регулируется порядок использования таких дополнительных дней. В общей сложности накопить и взять единовременно можно будет до 24 дней подряд», — объяснил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Он отметил, что таким образом семья сможет комбинировать варианты. К примеру, использовать по четыре выходных дня в месяц в течение полугода либо накопить их и потратить все 24 дня одновременно, чтобы пройти реабилитацию с ребенком.

Оформить этот отпуск можно так же, как и обычный — согласовать с работодателем и подать заявление.