Минтруд планирует облегчить получение гражданства для операторов БПЛА и web-разработчиков

Минтруд планирует расширить список профессий для получения российского гражданства в упрощенном порядке. В обновленный перечень могут войти 39 новых профессий, в том числе операторы беспилотников, крановщики, разработчики приложений и другие специалисты.

«Сейчас в соответствии с утвержденным ранее Минтрудом России приказом такой перечень состоит из 186 профессий. Если в прошлом году перечень был существенно пересмотрен, то представленный на обсуждение в этом году проект не предполагает внесения кардинальных изменений», — цитирует ведомство РИА Новости.

Как отметили в Минтруде, список пополнится представителями наиболее востребованных специальностей. Это в том числе крановщик, администратор вычислительной сети, разработчик web- и мультимедийных приложений.