Минтруд: Открытых вакансий в Татарстане в шесть раз больше, чем безработных

На учете в центре занятости населения Татарстана сейчас состоят 6 тыс. безработных. На них приходится около 36 тыс. вакансий, рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Сегодня один из низких уровней безработицы в Татарстане, а также в целом по стране. Россия находится на историческом минимуме по числу безработных — для нас это 0,3%. На начало года было 0,5%», — заметила министр.

В то же время, добавила она, снижение числа соискателей приводит к сужению рынка предложения, что «не очень позитивно» скажется на рынке труда в дальнейшем.

Кроме того, Зарипова привела статистику по уровню бедности. По ее словам, этот показатель в Татарстане почти в два раза ниже общероссийского — 5%. С этой цифрой республика занимает второе место по стране, разделив его с Москвой.