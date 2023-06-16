Минтруд оценил возможность введения в России шестидневной рабочей недели

Российское трудовое законодательство позволяет гибко формировать рабочий график, в том числе продлевать рабочую неделю до шести дней, если на это соглашаются сотрудники и работодатели, отметил глава Минтруда Антон Котяков. Официально вводить установление шестидневной рабочей недели в Трудовом кодексе ведомство не планирует.

«Шестидневки в Трудовом кодексе не будет. Но по соглашению сторон можно миксовать дистант с традиционными трудовыми отношениями или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой», – цитирует его ТАСС.

Котяков напомнил, что еще недавно в России предлагали ввести четырехдневную рабочую неделю. Как и сейчас, тогда он отмечал, что работодатели могут сами принимать решения по организации трудового времени и функций каждого сотрудника, однако вводить такие изменения официально Минтруд не будет.