Минтруд объяснил, почему работодатели Татарстана «выстроились в очередь» за пожилыми

Татарстанцы в возрасте 50 лет и старше, а также люди предпенсионного возраста из Татарстана проходят обучение благодаря региональному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Работодатели за ними выстраиваются в очередь, сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на брифинге в Казани.

«Среди пожилых есть большая армия тех, кто хочет работать. Ежегодно порядка 50% из числа тех, кто обращается в службы занятости, а это в среднем 1,3-1,5 тыс. человек, находят работу. В этом году мы продолжаем проект по обучению людей старших возрастных групп. Обучение проводят три оператора. Заявки принимаются на портале «Работа в России», а также в службе занятости», – сказала она.

Спикер подчеркнула, что данный проект «пользуется популярностью у представителей бизнеса». К примеру, это представители сферы услуг и обслуживания, нуждающиеся в дополнительных рабочих руках.

«Люди пожилого возраста достаточно дисциплинированные и мотивированные работники. Работодатели по окончании программ обучения практически выстраиваются за ними в очередь», – подчеркнула она.