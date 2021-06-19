Минтруд объяснил, могут ли уволить за отказ от прививки против Covid-19

Увольнение работника, отказавшегося от вакцинации против коронавируса, не предусмотрено в Трудовом кодексе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минтруда РФ Антона Котякова.

Ранее в нескольких регионах России была введена обязательная вакцинация граждан. Так, до 15 августа в двумя компонентами препарата должны привиться 60% работников предприятий сфер торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры. Группы риска в обязательном порядке начнут прививать на Сахалине, в Кемерово и Туле.