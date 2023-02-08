Минтруд объяснил, могут ли отказать самозанятым в единовременном пособии на ребенка

Статус самозанятого не может стать причиной для отказа в оформлении единого пособия на ребенка. Об этом сообщает Минтруд РФ.

«Можно ли подать заявление на единое пособие, если родители самозанятые? Да, можно. Статус самозанятого не влияет на назначение пособия и не может являться причиной для отрицательного решения по назначению выплаты», — отмечается в телеграм-канале ведомства.

В министерстве уточнили, что родителям не нужно предоставлять справки, подтверждающие доход от деятельности в качестве самозанятого.

Напомним, что Президент России Владимир Путин утвердил единое пособие для семей с доходом ниже прожиточного минимума. Оно предоставляется на каждого ребенка в возрасте до 17 лет после оценки нуждаемости и может составлять 50, 75 либо 100% от размера прожиточного минимума на детей, установленного в регионе.

Также его могут получить беременные женщины, которые встали на учет на ранних сроках.