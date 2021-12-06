Минтруд обновит правила выплат единовременных пенсий для двух категорий граждан

С июля 2022 года Минтруд изменит порядок получения единовременных пенсий для граждан с инвалидностью или тех, кто потерял кормильца, а также для людей с маленьким трудовым стажем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сюда относятся женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет», — отмечается в проекте нововведений.

Планируется упростить взаимодействия с Пенсионным фондом так, чтобы заявление на единовременную выплату можно было подать на портале госуслуг.

Отмечается, что повторно обратиться за выплатой после изменений правил можно будет только раз в пять лет. Рассмотрение заявок происходит в течение 5 дней.

Согласно новым правилам, бывшие военные, сотрудники МВД, прокуратуры, Минобороны, ФСБ и некоторых других структур могут получать сразу две пенсионные выплаты. Для этого необходимо достигнуть возраста, дающего право на досрочные выплаты, иметь необходимый страховой стаж, индивидуальные коэффициенты и получать пенсию за выслугу лет или по инвалидности по линии силового ведомства.