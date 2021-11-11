Минтруд: Нужен институт профессионального опекунства для людей с психическими нарушениями

В Татарстане необходимо создать институт профессионального опекунства для людей с психическими заболеваниями. Об этом заявила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлия Абдреева сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Остро встает вопрос о создании такого института, как профессиональное опекунство. Если люди выходят за пределы социального учреждения, то директор организации уже не может являться их опекуном, – сказала докладчик. – Сегодня мы готовы перейти на следующий этап – выводить людей на сопровождаемое проживание за пределами учреждений на базе жилых квартир или жилых комплексов. Но есть проблемы, связанные с обеспечением жильем».

Абдреева уточнила, что дети-сироты имеют право на получение жилья, но недееспособным гражданам органы опеки по закону могут предоставить жилье только в том случае, если их законные опекуны будут проживать вместе с ними.

«Вопросы сопровождаемого проживания на сегодня на федеральном уровне не урегулированы. Это идет как реализация социальной технологии. Но тем не менее по той работе, которая проводится на уровне федерального центра, видим некоторые подвижки в этом вопросе», – отметила она.

По словам замминистра труда, занятости и социальной защиты, в рамках пилотного проекта с Дербышкинским детским домом-интернатом, предназначенным для граждан, имеющих психические расстройства, решается вопрос по предоставлению его воспитанникам трехкомнатных квартир. «Мы уже договорились с администрацией города. Двое из воспитанников этого детского дома дееспособные, один – недееспособный. Сейчас прорабатывается вопрос по поиску для него опекуна», – сообщила она.

Всего в Татарстане проживает около 40 тыс. человек, страдающих психическими расстройствами. Кроме того, 5,5 тыс. детей-инвалидов имеют психические и нервные нарушения.

«Если посмотреть по уровню заболеваемости среди детской инвалидизации, 32% от числа вновь признанных инвалидами занимают расстройства нервной системы и психические заболевания. Соответственно эта категория детей занимает первое место по уровню инвалидизации среди тех, кто ежегодно у нас признается инвалидами», – подчеркнула докладчик.

На сегодня в Татарстане функционируют восемь организаций социального обслуживания, которые предоставляют услуги людям с ментальными нарушениями. Это, в частности, шесть интернатов для взрослых и два детских дома-интерната.

«Мы выяснили, что в таких учреждениях есть определенная категория детей, понятно, что не все, буквально 20%, которые смогут жить за пределами организации самостоятельно или под контролем социальных работников. Поэтому с 2016 года начали целенаправленную работу по социально-бытовой адаптации воспитанников, по их подготовке к самостоятельной жизни», – заметила Абдреева.

Так, с 2018 года воспитанники Дербышкинского детского дома-интерната, предназначенного для граждан, имеющих психические расстройства, начали обучаться в Казанском строительном колледже по специальностям «штукатур-маляр» и «лепщик», в Казанском торгово-экономическом техникуме по специальностям «оператор швейных изделий» и «повар». В настоящее время обучаются 16 воспитанников, одна студентка после завершения обучения устроена уборщиком производственных и служебных помещений в детском интернате, в отношении трех воспитанников ведется работа по их трудоустройству.

В настоящее время в шести домах-интернатах, предназначенных для граждан, имеющих психические расстройства, функционируют пять швейных, одна слесарная, шесть столярных мастерских, а также 14 теплиц, в которых заняты 1086 получателей социальных услуг. В детских домах-интернатах функционируют две швейные мастерские и две теплицы, в которых заняты 119 воспитанников.

«Мы работаем по этому направлению. Сегодня можем сказать, что у нас 53 получателя социальных услуг готовы и могут быть выведены за пределы учреждений и жить под контролем социальных работников, в том числе 22 воспитанника детских учреждений», – констатировала замминистра труда, занятости и социальной защиты.

Всего в Татарстане проживают 296 тыс. человек, признанных инвалидами, в том числе 16 тыс. детей.