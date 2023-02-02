Минтруд назвал самые востребованные специальности на рынке труда Татарстана

Согласно данным портала «Работа в России», наибольшую потребность работодатели Татарстана сегодня испытывают в водителях, электрогазосварщиках, кондукторах, слесарях механосборочных работ. Об этом министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова рассказала в прямом эфире в Центре управления регионом РТ.

«На сегодняшний день работодатели предлагают татарстанцам 43 тыс. вакансий. В системе здравоохранения нужны санитарки и медсестры», — сказала она.

Зарипова отметила, что в 2022 году на региональном рынке труда выросла численность занятости в строительстве, сельском хозяйстве, на транспорте. Коллективы сформировались и реализуют республиканские программы в области строительства, капитального ремонта. Согласно данным на февраль, стройка насытилась кадрами. Тем не менее, осталась потребность в неквалифицированных рабочих кадрах.

«В сельском хозяйстве мы увидим рост числа вакансий к началу сезона. Из бюджетных отраслей большую потребность в кадрах испытывает здравоохранение и образование. В прошлом году в рамках нацпроекта „Демография“ мы развернули большой комплекс программ, чтобы обеспечить кадрами отрасль образования. В этом году будем работать по здравоохранению совместно с Минздравом Татарстана», — добавила глава Минтруда Татарстана.