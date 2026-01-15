Минтруд назвал кадровую потребность Татарстана до 2032 года

Эльмира Зарипова

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как минимум ближайшие семь лет, до 2032 года, Татарстан будет нуждаться в кадрах. Региону потребуется 360 тыс. человек. Об этом сообщила сегодня журналистам министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на итоговом заседании коллегии ведомства в Казани.

«Ежегодная потребность – 50 тыс. человек. Основная доля, порядка 8 тыс., это обрабатывающая промышленность, бюджетные отрасли. Также актуальны [кадровые вопросы] для здравоохранения, образования, здесь потребность до 7 тыс. Потребность в отрасли транспорта – 6 тыс., 4 тыс. – в отрасли строительства», – рассказала она.

Но, с другой стороны, ежегодно снижается потребность в кадрах на 1 тыс. человек в таких отраслях, как розничная торговля, производство пластмасс, производство пищевых продуктов.

«Конечно же, это требует принятия решений по оптимизации структуры рынка с тем, чтобы вовремя переподготовить людей, переобучить. Мы тоже занимаемся реализацией таких программ в рамках национального проекта», – добавила Зарипова.

Так, дополнительное профессиональное образование в 2025 году получили 10 тыс. человек. Найти подходящее направление для переобучения можно на единой цифровой платформе «Работа в России».

Стимулирование трудоустройства населения соответствует целям национального проекта «Кадры».