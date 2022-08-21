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Ру Тат
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Общество
21 августа 2022  13:26

Минтруд напомнил жителям Татарстана о сокращенной рабочей неделе

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В связи с празднованием Дня республики жителей Татарстана ждет сокращенная рабочая неделя. Об этом напоминает Минтруд РТ «в связи с многочисленными обращениями работников предприятий и организаций».

«В соответствии с Законом РТ от 19.02.1992 №1448-XII „О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан“ в республике 30 августа — День Республики Татарстан — является нерабочим праздничным днем», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, продолжительность непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню рабочего дня или смены уменьшается на один час. Соответственно, рабочий день 29 августа окажется короче.

#день республики татарстан #сокращенная рабочая неделя
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