Минтруд намерен изменить механизм пособий для безработных и установить статус самозанятых

Министерство труда и социальной защиты России подготовило концепцию новой редакции федерального закона «О занятости населения». Она предполагает изменение порядка начисления пособий для безработных и установление норм труда для самозанятых, передает РБК.

Концепция была представлена на заседании рабочей группы при Комитете Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Новую версию законопроекта планируется внести в нижнюю палату парламента в осеннюю сессию 2022 года. При этом концепция не включает готовую структуру будущего документа, а лишь обозначает круг проблемных вопросов, уточнили в министерстве.

В частности, ведомство собирается сделать индивидуальный план поиска работы ключевым элементом взаимодействия служб занятости с гражданами. План должен будет составляться при постановке на учет в качестве безработного, причем его пункты станут обязательными. Если гражданин не станет выполнять их, то ему грозит потеря пособия.

Кроме того, министерство намерено наделить правовым статусом самозанятых граждан, которые работают на цифровые платформы и по договорам гражданско-правового характера. Это означает закрепление норм по времени работы и отдыха, оплате услуг, а также урегулирование вопросов доступа к социальным гарантиям — пенсионным правам и различным пособиям. Для мониторинга соблюдения норм может быть создана отдельная саморегулируемая организация.

Помимо этого, Минтруд хочет дать определение неконвенциональной (теневой) занятости и обозначить ее последствия. Должны быть закреплены полномочия органов власти различного уровня в сфере обеления рынка труда и необходимые для этого механизмы.

Ранее, в конце января, на встрече с итальянскими предпринимателями Президент РФ Владимир Путин назвал тогдашний уровень безработицы в стране в 4,3% минимальным в исторической перспективе.