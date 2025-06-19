Минтруд: На каждого безработного татарстанца приходится 16 вакансий

Фото: Султан Исхаков / Татар-информ

На каждого зарегистрированного безработного в Татарстане условно приходится 16 вакансий. Квалифицированные рабочие в промышленности, строительстве и транспорте могут выбирать из 60 вакансий, а водители – из 34. Такие данные привела сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

«Ситуация на рынке труда Татарстана характеризуется высоким спросом на рабочую силу и низким предложением. С 2019 года в республике растет число рабочей силы, сейчас мы говорим о 41 тыс. человек. Рост происходит за счет роста занятости населения. С 2019 года численность занятых выросла более чем на 70 тыс. человек, а безработица сократилась на 30 тыс. человек, 40 тыс. человек вышли на активный рынок труда», – рассказала она.

В настоящее время в республике общая численность занятых превышает 2 млн человек. Уровень занятости в регионе – один из самых высоких, Татарстан входит по данному показателю в тройку лидеров ПФО. Работодателями на портале «Работа в России» в настоящее время заявлено свыше 45 тыс. вакансий.

«При этом на промышленность приходится 28%, или каждая третья вакансия, всего 12,7 тыс. предложений. Далее идет государственный сектор – здравоохранение, образование, культура и госслужба – порядка 5,5 тыс. вакансий, строительство – более 5 тыс. вакантных рабочих мест, продажи, транспорт и сельское хозяйство», – перечислила Тазетдинова.

По ее данным, на рынке труда в дефиците квалифицированные рабочие в промышленности, строительстве и на транспорте. В частности, предприятиям и организациям требуются водители, сборщики, машинисты компрессорных установок, комплектовщики.