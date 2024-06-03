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Минтруд: На каждого безработного татарстанца приходится 15 вакансий
Рынок труда Татарстана испытывает кадровый голод. Сегодня на каждого безработного татарстанца приходится 15 свободных рабочих мест. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Мы испытываем большую потребность в кадрах. На сегодняшний день 3,6 тыс. человек состоят на учете в качестве безработных, и при этом есть 54 тыс. вакансий и предложений. И это несмотря на то, что летний период. Летом трудовая деятельность всегда имела свойство к сжиманию. Сегодня на каждого безработного татарстанца приходится 15 рабочих мест», — сказала она.
По данным Минтруда РТ, в рамках проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» за 2019-2023 годы обучено 35 тыс. человек. Уровень трудоустройства по итогам обучения составляет 84%.
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