Минтруд: На каждого безработного татарстанца приходится 15 вакансий

Фото: © Ильнар Тухбатов/ «Татар-информ»

Рынок труда Татарстана испытывает кадровый голод. Сегодня на каждого безработного татарстанца приходится 15 свободных рабочих мест. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Мы испытываем большую потребность в кадрах. На сегодняшний день 3,6 тыс. человек состоят на учете в качестве безработных, и при этом есть 54 тыс. вакансий и предложений. И это несмотря на то, что летний период. Летом трудовая деятельность всегда имела свойство к сжиманию. Сегодня на каждого безработного татарстанца приходится 15 рабочих мест», — сказала она.

По данным Минтруда РТ, в рамках проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» за 2019-2023 годы обучено 35 тыс. человек. Уровень трудоустройства по итогам обучения составляет 84%.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».