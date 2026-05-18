Минтруд: муж имеет право взять оплачиваемый отпуск во время декрета жены

Россиянин может взять ежегодный оплачиваемый отпуск, когда его жена находится в отпуске по беременности и родам, и работодатель не имеет права отказать, сообщил Минтруд РФ в своем канале на платформе «Макс».

В сообщении говорится, что, если будущая мама находится в отпуске по беременности и родам, ее супруг в это же время может уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск, и работодатель не может отказать. Оформить отпуск можно либо до, либо после рождения ребенка, при этом график отпусков и стаж работы значения не имеют. Также разрешено взять все дни отпуска или только часть.

Для оформления необходимо написать заявление работодателю.