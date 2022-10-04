Минтруд: каждый третий рубль из бюджета на соцподдержку татарстанцев направляется пожилым

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ежегодно увеличивается объем средств из бюджета Татарстана, направляемых на поддержку людей пожилого возраста. В бюджете, который предоставлен на меры социальной поддержки, на эти цели направляется каждый третий рубль, сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на брифинге в Казани.

«Качество жизни — вопрос доходов. Средний размер страховой пенсии в республике составляет более 19 тысяч рублей. Пожилым людям пенсионного возраста, чей доход ниже прожиточного минимума пенсионера, то есть ниже 10175 рублей, осуществляется федеральная доплата до уровня прожиточного минимума пенсионера. Ее в республике получает более 62 тысяч человек. Помимо пенсий пенсионеры получают различные меры соцподдержки, установленные на федеральном и республиканском уровнях. Наиболее многочисленные категории среди получателей республиканских льгот — ветераны труда, труженики тыла, инвалиды и участники Великой Отечественной войны», — рассказала она.

Согласно данным Минтруда РТ, количество федеральных льготников в республике составляет более 276 тыс. человек, а республиканских – более 458 тыс. человек. За девять месяцев этого года на выплату всех мер поддержки было направлено 3,7 млрд руб., в том числе из бюджета Татарстана − 3,5 млрд руб. Также с 2006 по 2022 годы из федерального бюджета направлено более 20 млрд руб., что позволило улучшить жилищные условия 19134 ветеранов Великой Отечественной войны. В 2022 году выделено 23,8 млн руб., что позволило улучшить жилищные условия шести ветеранов.