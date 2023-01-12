Минтруд: каждый четвертый житель Татарстана — пожилой человек

Количество пожилых людей в Татарстане увеличивается каждый год, сегодня уже каждый четвертый житель республики является пожилым. Для повышения качества их жизни в республике реализуется система долговременного ухода, сообщила сегодня журналистам перед заседанием итоговой коллеги Минтруда РТ в Казани министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«В зоне нашего внимания на надомном обслуживании находятся 18 тыс. одиноких пожилых людей, которые в силу возраста не способны себя самостоятельно обслужить. За год число таких пожилых людей увеличилось почти на 2 тысячи человек. В республике реализуется система долговременного ухода. Для тех, кто перенес инсульт, серьезные заболевания, и оказался прикован к постели, оказываются социальные услуги на дому», — рассказала Зарипова.

Специальному уходу за пожилыми людьми в Татарстане обучаются их родственники. Так, за 2022 год обучение прошли более 3 тыс. человек, что на 1,5 тыс. больше, чем годом ранее. Обучение проводится в рамках нацпроекта «Демография». В республике 36 одиноких пожилых людей проживают в приемных семьях. Эти люди могли бы жить в интернатах, однако в приемных семьях для них создан более благоприятный психологический климат, что влияет на здоровье и продолжительность жизни.