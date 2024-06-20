Минтруд: Каждый четвертый житель Татарстана — пожилой человек

Каждый четвертый житель республики, а это более 966 тыс. человек, — представители старшего поколения. Государство в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» оказывает всестороннюю поддержку пожилым людям. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова в прямом эфире, организованном Центром управления регионом РТ.

«У нас увеличивается продолжительность жизни. В пожилом возрасте на первый план выходят вопросы своевременного оказания медицинской помощи. Поэтому появился проект „Система долговременного ухода“. Жизнь должна быть не просто продолжительной, но и качественной», — сказала она.

В настоящее время в республике по проекту «Система долговременного ухода» помощь получают около 6 тыс. человек, многие из них в силу возраста утратили способность к самообслуживанию. Ежегодно основам правильного уходя за пожилыми людьми обучается около 1–1,5 тыс. их родственников. Еще около 2,5 тыс. пожилых жителей региона пользуются услугами сиделок.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Они охватывают более десяти направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда». В послании Федеральному Собранию 29 февраля глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».