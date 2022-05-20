Минтруд: К 2025 году пособие по уходу за ребенком может вырасти до 57,4 тыс. рублей

Российский Кабмин поддержал законопроекты о едином тарифе на соцстрахование и объединении ПФР и Фонда социального страхования. Об этом пишет ТАСС.

В материалах Минтруда РФ говорится, что при введении единого тарифа к 2025 году максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит 57,4 тыс. рублей (сейчас 37,9 тыс.), максимальная сумма пособия по беременности и родам — 660,9 тыс. (сейчас 435,9 тыс.).

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности при стаже не менее 8 лет составит 143,5 тыс. рублей (сейчас 94,7 тыс.), при стаже от 5 до 8 лет — 114,8 тыс. рублей (75,7 тыс.), до пяти лет — 86,1 тыс. рублей (56,8 тыс.).

Введение единого тарифа поможет упростить отчетность для предприятий. Так, им не надо будет сдавать различные отчеты в Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования.