Минтруд готов обсудить возможность перехода на рабочую четырехдневку

Министерство труда России готово изучить предложение о переходе на четырехдневную работу, если оно будет озвучено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.

По его словам, министерство рассматривает все инициативы, которые в него поступают.

«Если это предложение (о переходе на четырехдневку — прим. Т-и) будет озвучено, будем обсуждать... Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать», — заявил Котяков.

Само предложение министр не стал комментировать. Также он добавил, что готовность рассмотреть инициативу еще не говорит о том, что в ведомстве с ней «потенциально согласны».