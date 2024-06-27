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Общество 27 июня 2024 15:05

Минтруд готов предложить каждому безработному татарстанцу до 17 вакансий

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На рынке труда Татарстана существует высокая потребность в кадрах. По итогам первого квартала число занятого населения выросло на 15 тыс. человек. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«На сегодня численность занятых в республике составляет 1,2 млн человек. Наибольший рост числа занятых за первый квартал наблюдался в отраслях обрабатывающей промышленности, транспортировки и хранения, ряде бюджетных отраслей», — сказала она.

По данным спикера, уровень занятости в республике выше, чем в ПФО и в целом по стране, и составляет более 62,2%.

«Каждому безработному в регионе мы можем предложить до различных 17 вакансий», — сказала Зарипова.

#рынок труда #минтруд рт #Эльмира Зарипова
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