Минтруд готов предложить каждому безработному татарстанцу до 17 вакансий

На рынке труда Татарстана существует высокая потребность в кадрах. По итогам первого квартала число занятого населения выросло на 15 тыс. человек. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«На сегодня численность занятых в республике составляет 1,2 млн человек. Наибольший рост числа занятых за первый квартал наблюдался в отраслях обрабатывающей промышленности, транспортировки и хранения, ряде бюджетных отраслей», — сказала она.

По данным спикера, уровень занятости в республике выше, чем в ПФО и в целом по стране, и составляет более 62,2%.

«Каждому безработному в регионе мы можем предложить до различных 17 вакансий», — сказала Зарипова.