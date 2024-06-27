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Минтруд готов предложить каждому безработному татарстанцу до 17 вакансий
На рынке труда Татарстана существует высокая потребность в кадрах. По итогам первого квартала число занятого населения выросло на 15 тыс. человек. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.
«На сегодня численность занятых в республике составляет 1,2 млн человек. Наибольший рост числа занятых за первый квартал наблюдался в отраслях обрабатывающей промышленности, транспортировки и хранения, ряде бюджетных отраслей», — сказала она.
По данным спикера, уровень занятости в республике выше, чем в ПФО и в целом по стране, и составляет более 62,2%.
«Каждому безработному в регионе мы можем предложить до различных 17 вакансий», — сказала Зарипова.
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