Минтруд: доля людей старшего трудоспособного возраста в Татарстане превысила 23%

На сегодня в Татарстане доля граждан старшего трудоспособного возраста превысила 23,5%. При этом удельный вес пожилых больше в сельской местности. Об этом сообщила на совместном заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике и экспертного совета при Комитете Госсовета РТ по социальной политике заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева.

«Демографическая ситуация в Татарстане, как и в целом по стране, характеризируется тенденцией увеличения числа пожилых людей в доле общей численности населения. На сегодня в Татарстане доля граждан старшего трудоспособного возраста превысила 23,5%. При этом удельный вес пожилых больше в сельской местности – 27%, а в городской местности 22,5% составляют люди старшего трудоспособного возраста», – сказала она.

В Татарстане проживают 157 долгожителей – граждан, перешагнувших столетний рубеж. Это 17 мужчин и 140 женщин. Самому пожилому жителю региона 102 года, он живет в Пестрецах, самая пожилая – жительница Заинска, ей 107 лет.