Минтруд: более половины вернувшихся с СВО нашли работу или открыли своё дело

Более 55% участников специальной военной операции, вернувшихся к мирной жизни, трудоустроены или занимаются предпринимательством. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на расширенном заседании коллегии ведомства, передаёт РИА Новости.

По словам Котякова, во всех регионах были развёрнуты кадровые проекты, направленные на поддержку военнослужащих. Он подчеркнул, что задача правительства – обеспечить каждому вернувшемуся бойцу помощь и возможность найти своё новое призвание.