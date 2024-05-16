Минтруд анонсировал увеличение прожиточного минимума до 17,7 тыс. рублей

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В будущем, 2025 году прожиточный минимум в России может быть увеличен до 17 733 рублей, что означает рост на 14,8% по сравнению с уровнем текущего года. Соответствующее предложение выдвинул Минтруд РФ, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Прожиточный минимум (ПМ) на 2025 год предлагается увеличить до 17 733 рублей на душу населения, для трудоспособного населения — [до] 19 329 рублей, пенсионеров — [до] 15 250 рублей, детей — [до] 17 201 рубля», — пояснили в министерстве.

Таким образом, годовой рост прожиточного минимума на душу населения составит 2280 рублей, для трудоспособного населения — 2485 рублей, для пенсионеров — 1960 рублей, а для детей — 2212 рублей.

«Сложившиеся темпы роста медианного дохода за 2023 год (110,9%), а также прогнозируемый по итогам 2024 года уровень инфляции (105,1%) позволяют вернуться к методике установления величины ПМ на 2025 год в соотношении с медианным доходом», — заметили в ведомстве.

Согласно данным Росстата, медианный доход за 2023 год составил 40 121 рубль. Поэтому величину прожиточного минимума в среднем на душу населения Минтруд предлагает установить в размере 44,2% от медианы.

Размер прожиточного минимума используется при оценке нуждаемости граждан. От него зависят размеры социальных выплат. В 2024 году прожиточный минимум в России составляет 15 453 рублей на душу населения. Для трудоспособного населения он равняется 16 844 рублям, для детей — 14 989 рублям, а для пенсионеров — 13 290 рублям.