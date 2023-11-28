В Татарстане проживают 274,5 тыс. инвалидов

В настоящее время в Татарстане проживают более 274,5 тыс. инвалидов, или 7% от общего числа жителей республики. Среди них 17 тыс. детей, или 2% от детского населения региона. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на брифинге в Казани.

«Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. С 1 по 10 декабря в республике традиционно проходит Декада инвалидов», — сказала она.

Спикер отметила, что в республике вопросы социальной защиты инвалидов находятся на особом контроле. Они регулярно обсуждаются на заседаниях совета по делам инвалидов при Раисе Республики Татарстан, куда входят представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественных организаций. В 45 муниципальных образованиях созданы советы по делам инвалидов для решения вопросов интеграции людей с ограниченными возможностями в общество.