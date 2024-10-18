Минтруд РТ: 580 пожилых татарстанцев бесплатно пользуются услугами сиделок

В Татарстане 580 пожилых людей, нуждающихся в постоянном уходе, бесплатно пользуются услугами сиделок, которые навещают подопечных каждый день. Об этом «Татар-информу» сообщила замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлия Абдреева.

«В республике реализована новая технология, она называется «сиделка». Она предоставляется гражданам, которые находятся на постоянном постельном режиме, имеют значительные ограничения по здоровью», - сказала она.

Сиделки приходят к пожилым людям на четыре часа. Они кормят своих подопечных, оказывают различные гигиенические услуги, дают прописанные врачом лекарства, проводят реабилитационные мероприятия для сохранения когнитивных навыков.

Такие услуги предоставляются семьям, где проживают пожилые люди, благодаря федеральному проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Национальные проекты стартовали в России в 2019 году на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».

29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».