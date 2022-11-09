Минтруд: 34 пожилых татарстанца обрели приемные семьи, а их опекуны получают выплаты

Благодаря национальному проекту «Демография» 34 пожилых татарстанца обрели приемные семьи, а их опекуны ежемесячно получают выплаты в размере до 10 тыс. рублей. Об этом сообщила сегодня на совместном заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике и экспертного совета при Комитете Госсовета РТ по социальной политике заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева.

«С 2017 года в республике реализуется проект „Приемная семья для пожилого человека“. На сегодня созданы 34 приемные семьи. Гражданин, который принял пожилого человек в свою семью и осуществляет за ним уход, получает из бюджета республики ежемесячную денежную выплату, размер которой составляет от 6 до 10 тыс. рублей, в зависимости от наличия у пожилого человека инвалидности или ее группы», — сказала она.

Бутаева уточнила, что самой востребованной является услуга сиделки для пожилых людей, нуждающихся в постоянном уходе. Данные услуги предоставляются с 2019 года с привлечением негосударственных организаций. Сейчас их оказывают две негосударственные организации, прошедшие конкурсный отбор. Они получают субсидии из средств федерального бюджета. За девять месяцев 2022 года такими услугами в этих организациях воспользовались более 300 пожилых татарстанцев.