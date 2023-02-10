Минтранспорта: Более 50 иностранных операторов осуществляют полеты в Россию

Более 50 зарубежных авиакомпаний осуществляют полеты в Россию. Об этом глава Минтранспорта РФ Виталий Савельев рассказал Президенту РФ Владимиру Путину, передает ТАСС.

«У нас сегодня в Российскую Федерацию летают 53 авиакомпании. Из Российской Федерации летают 14 авиакомпаний в 22 государства, а к нам из 27 стран», – доложил министр.

На сегодняшний день авиапарк страны включает почти 1,3 тыс. самолетов, из которых для перевозки пассажиров используются 1 163.