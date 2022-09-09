Минтранс запретит россиянам пересекать дороги на самокатах по пешеходному переходу

Россиянам запретят пересекать дороги по пешеходным переходам на самокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Соответствующий проект постановления подготовил Минтранс РФ, который вскоре ведомство планирует внести в Правительство.

Запрет будет распространяться, в том числе, на нерегулируемые переходы, передает РИА Новости со ссылкой на документ ведомства. Предполагается, что мера создаст безопасные условия в зоне пешеходных переходов.

«Ведется подготовка к внесению проекта постановления в правительство», — подчеркивают в Минтрансе.

Напомним, летом прошлого года в Казани по инициативе мэрии приняли свои ПДД для самокатов. Частности, они предусматривают запрет на использование устройств детьми до 16 лет, на передвижение на одном самокате двух и более лиц и езду в пьяном виде, расширение зоны для движения не быстрее 10–15 км/ч и штрафы за неправильную парковку .